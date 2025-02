Além das cotas: 1/3 de aprovados no CNU são negros, indígenas e PCDs

O Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) informou, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (4/2), que um terço dos candidatos aprovados no Concurso Nacional Unificado (CNU) são negros, indígenas ou pessoas com deficiência.

“Conseguimos cumprir muitos dos nossos objetivos com esse concurso: democratização, ter servidores públicos com a cara do Brasil… Os candidatos passaram na ampla concorrência, além das cotas. É superior ao que tinha de vagas de cotas. Queríamos muito que a cota fosse um piso e não um teto”, afirmou a ministra da pasta Esther Dweck.