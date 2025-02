Além de Nicolau Júnior, conheça os deputados que compõem a nova Mesa Diretora da Aleac

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) empossou hoje sua nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026. O deputado Nicolau Júnior (PP) assume a presidência pela terceira vez, após ser eleito por unanimidade em julho de 2024.

A composição da nova Mesa Diretora é a seguinte:

Presidente : Nicolau Júnior (PP)

: Nicolau Júnior (PP) 1º Vice-Presidente : Pedro Longo (PDT)

: Pedro Longo (PDT) 2º Vice-Presidente : Maria Antônia (PP)

: Maria Antônia (PP) 3º Vice-Presidente : Eduardo Ribeiro (PSD)

: Eduardo Ribeiro (PSD) 1º Secretário : Luiz Gonzaga (PSDB)

: Luiz Gonzaga (PSDB) 2º Secretário : Chico Viga (PDT)

: Chico Viga (PDT) 3ª Secretária : Antônia Sales (MDB)

: Antônia Sales (MDB) 4º Secretário : Gene Diniz (Republicanos)

: Gene Diniz (Republicanos) 5º Secretário: André Vale (Podemos)

Ao discusar após tomar posse, Nicolau falou sobre a importância da harmonia entre os poderes e da gratidão que sente ao assumir novamente a presidência da Aleac, junto com os demais integrantes da mesa diretora.

“Com muita humildade, assumo novamente a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Acre e o faço reafirmando o principal valor da nossa gestão: a independência deste poder. Independência com responsabilidade e harmonia com os demais poderes. Independência para divergir, mas também para buscar convergir ideias, pensamentos e projetos, em torno dos interesses maiores do povo do Acre”, disse o deputado Nicolau Júnior.