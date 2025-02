“Alice Weidel é uma mulher lésbica, casada com uma Imigrante do Sri Lanka, né? Ela é uma pessoa que projeta uma imagem diferente da imagem clássica da AFD. Uma tentativa pragmática da AFD de se apresentar com mais palatável ao público alemão”, explica Bernardo Bianchi, cientista político e pesquisador da Universidade Humboldt de Berlim.