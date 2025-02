Alerta! Acre está entre os estados brasileiros com maior incidência de Zika em 2025

Dados do informe semanal do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE), do Ministério da Saúde, apontam que o estado do Acre está entre as unidades federativas com maior incidência de casos de Zica no Brasil nas três primeiras semanas epidemiológicas de 2025.

Em todo o país foram notificados 168 casos prováveis da doença neste ano, com um coeficiente de incidência de 0,1 casos por 100 mil habitantes. Enquanto o estado do Acre se enquadrou na faixa de incidência de 0,28 a 1,81 casos para cada 100 mil habitantes.

No geral, as regiões Norte e Sudeste apresentaram os maiores coeficientes de incidência. Com destaque especial, além do Acre, para Espírito Santo e Tocantins.

Principais sintomas da Zika

A Zika é uma doença infecciosa causada pelo vírus ZIKV, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, com sintomas que podem aparecer em até 10 dias após a infecção.

Assim como a Chikungunya e a Dengue, alguns dos sintomas são febre, dor de cabeça e pelo corpo, manchas vermelhas na pele e dor nas articulações. Em alguns casos e de Zika, o paciente não apresenta sinais, por outro lado, dois sintomas bem característicos dessa arbovirose são o rash cutâneo (manchas ou bolhas vermelhas) e a conjuntivite.

No caso das gestantes, quando infectadas pelo vírus da Zika, correm o risco de ter o desenvolvimento neurológico do bebê afetado, podendo resultar no nascimento da criança com microcefalia (em que a cabeça e o cérebro do bebê são menores que o normal para a idade).