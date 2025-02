As chuvas recentes elevaram o nível das águas do Rio Acre na cidade de Rio Branco em 4,71 metros nas últimas 48 horas, saindo de 4,34 metros para 9,05 metros.

O coordenador da Defesa Civil, Coronel Cláudio Falcão, explicou que, apesar da alta, o nível da águas não deverá chegar aos 10 metros, mesmo que tenha apresentado ainda uma leve subida nos próximos dias, mas que logo apresentará uma queda, devido a vazante apresentada em Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri.

“Quero lembrar só que dos últimos quatro anos houve transbordamento em todos os anos e em três deles foi em fevereiro. Um dia 10, outro dia 17, outro dia 24. Ao longo do mês pode ocorrer uma situação de transbordamento. Basta você pensar que em dois dias aumentou quase 5 metros em Rio Branco. Tiveram outros locais que aumentaram 6 metros ou mais”, destacou.

Além da possibilidade de transbordamento ainda no mês de fevereiro, Falcão reforça que no ano de 2023 veio em uma data um pouco mais tardia, no dia 24 de março, enfatizando que uma enchente não pode ser descartada para o ano de 2025.