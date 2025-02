Alerta! Inmet prevê mais chuvas fortes para todo o Acre, que já sofre com os enxurradas; confira

Deve voltar a chover forte em todo o Acre nesta terça-feira (25), segundo boletim divulgado nesta manhã pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O Inmet colocou o Acre na lista dos 18 estados e o Distrito Federal que estão sob risco de chuvas intensas que vão atingir praticamente todo o território nacional.

O órgão emitiu sete alertas relacionados às chuvas. Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins enfrentarão o mau tempo.

Quatro avisos de “perigo” cercam partes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nesses lugares, a previsão indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Além disso, existe o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Além desses, outros três alertas de “perigo potencial” para o clima instável também estão espalhados pelas mesmas regiões, além do Sudeste. Com isso, a perspectiva, segundo o Inmet, é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos que atingem até 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.