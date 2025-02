Alerta: Rio Acre sobe 5 centímetros por hora nesta segunda-feira, diz Defesa Civil

A aferição das 9h mostrou um aumento no volume de água do Rio Acre. O nível subiu de 8,65 para 8,80 metros em apenas três horas, registrando um acréscimo de 5 centímetros por hora.

Segundo a Defesa Civil, essa chuva pode, sim, interferir no volume de água do Rio Acre devido ao solo encharcado, porém, a situação não é considerada preocupante.

“Nós temos aumento hoje em Assis Brasil, Brasiléia e Aldeia dos Patos, mas há vazante em Xapuri e Capixaba. Neste momento, o que acontece na cabeceira ainda não influencia tanto aqui na capital”, explica Falcão.

A oscilação entre subida e vazante nas chamadas cabeceiras, neste momento, não deve impactar significativamente o nível do Rio Acre. No entanto, dependendo do comportamento dessa região nos próximos dias, poderá haver uma interferência direta no volume de água do rio. Por isso, a Defesa Civil segue monitorando de perto todas as oscilações dos rios. Além disso, o Plano de Contingência continua em andamento para atender as famílias, caso seja necessário.