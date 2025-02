Alerta: ‘sobe e desce’ do Rio Acre aumenta riscos de deslizamentos e erosões, diz Defesa Civil

O nível do Rio Acre vem oscilando nos últimos dias, e essa inconstância alerta para outras catástrofes além das alagações, como o aumento de erosões e deslizamentos de terra.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, explicou os riscos dessa variação na cota do manancial, em entrevista exclusiva ao ContilNet.

“Toda vez que o rio aumenta a cota, ele exerce uma pressão nas paredes, ou seja, nos barrancos. Essa pressão segura o barranco, e, a partir do momento em que essa pressão sai, a parede vai desmoronar porque não tem mais a escora. Com essas subidas e descidas, os riscos de erosões aumentam, sim”, destacou o coordenador.

De acordo com Falcão, já existem alguns casos de agravamento de erosões devido à instabilidade no nível das águas.

“Nós temos casos de agravamento, exemplos bem conhecidos são a ETA 1 e a ETA 2, que geram outro grande problema: não é só o caso da erosão, ela pode levar a um grande colapso. Há o risco de ficarmos sem o abastecimento de água. Outros pontos também são críticos, como no bairro Quinze, na divisa com a Cidade Nova. No entanto, novos pontos de erosão não foram registrados ainda — o que não significa dizer que não existam”, explicou o tenente-coronel.

Em dezembro, o rio chegou a atingir a marca de 11,60 metros e desceu para pouco mais de 4 metros em menos de 30 dias.

“Essa subida e descida repentina é algo bem atípico neste ano, e isso gera o risco de aumentar erosões e movimentação de massas nas margens do rio”, concluiu.

Nível das águas continua baixando

De acordo com os boletins divulgados pela Defesa Civil Municipal, o nível do Rio Acre continua apresentando vazante. Nesta sexta-feira (21), a marcação indicava 9,57 metros, mas já neste sábado (22), o nível do manancial baixou para 9,30 metros.

O nível do Rio Acre ainda está abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros. A cota de transbordo é de 14 metros.