Alexandre de Moraes desativa conta na rede social X; na quinta, ministro multou rede social em R$ 8 milhões

Na manhã desta sexta-feira (21), usuários perceberam que o perfil já estava fora do ar. No lugar dos posts, aparecia uma mensagem do X: “Essa conta não existe. Tente buscar outro(a).”

No fim da manhã, o STF informou que a conta foi retirada do ar a pedido do próprio magistrado – que já não usava a plataforma desde janeiro de 2024.

O motivo específico para o encerramento da conta não foi informado pelo STF na nota. A TV Globo apurou que o ministro não pretende migrar para outra rede social.

Mesmo sem novos posts, o perfil criado em agosto de 2017 seguia no ar até esta semana.

Sem citar o caso específico, a representação do X no Brasil confirmou que o site exibe mensagens específicas quando uma conta é bloqueada ou suspensa por decisão da plataforma — diferentes da que aparece no perfil de Moraes.

Multa ao X

Nesta quinta (20), Moraes multou o X por descumprir uma ordem judicial que obrigava a rede a fornecer dados cadastrais de um perfil na plataforma atribuído ao blogueiro Allan dos Santos.

A solicitação de Moraes sobre as informações da conta do youtuber bolsonarista foi feita dentro de um inquérito instaurado em julho do ano passado, para investigar o envolvimento do blogueiro em crimes nas redes sociais.