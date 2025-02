Mesmo após afirmar que não se envolveria mais com o ator, fomos surpreendidos com a de troca de carícias entre Diogo e Aline no Quarto Fantástico.

As mulheres do Quarto Nordeste interpretaram a indicação de Diogo em Aline para o paredão como uma traição, chegando a confrontá-lo no último Sincerão e colocando-o como alvo para a próxima votação.

No entanto, ao que tudo indica, o amor falou mais alto, e Diogo e Aline voltaram ao status de “estamos nos conhecendo”.