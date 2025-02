Aline e Vinícius analisam possibilidades para dar o Anjo

Aline e Vinícius discutiram para quem dar o Colar do Anjo, com Aline defendendo Dani e Diego por terem protegido eles no Paredão passado, enquanto Vini cogitava Delma e Gui por receio da dinâmica. No fim, Aline sugeriu imunizar Dani e Diego e levar Vitória, Mateus, Delma e Gui para o Almoço do Anjo.

Aline: “Quais as pessoas que a gente vai dar o colar aqui… eu acredito que você também compactua disso, que é Dani e Diego.”

Vini: “Não, tinha pensado em Delma e Gui. Porque eu tenho medo do que vai acontecer na dinâmica. E se for igual a dinâmica passada?”

Eles também planejaram quem puxariam caso fossem os mais votados. Aline listou opções, mas como algumas estavam imunes, decidiram por Giovanna e Gracyanne, considerando essa a escolha mais coerente.

Aline: “A gente já sabe que provavelmente a gente seja indicado pela casa. Se a gente tiver possibilidade de puxar pessoas pro Paredão, a gente tem que definir quem a gente puxaria. Pelo que vejo, teria algumas opções. Gi e Gra, os gêmeos e as meninas, mas…”