Aline revela que Diogo sente falta de diálogo, e Vini ironiza: “Quer que eu bote no colo pra ninar?”

Aline conta para Vinícius que Diogo se queixou de que ele não fala com ele. Ela explica que Vini não o ignora, apenas não tem o hábito de puxar assunto. Irritado, Vini ironiza a situação, questionando o que Diogo quer dele e sugerindo que, se precisa de cuidados, sua mãe está por perto. Ele também demonstra incômodo com a constante sensação de perseguição desde o início do jogo.

Aline: “Eu falei, ele [Vini] te ignora? Não ignora! Ele só não faz a mesma coisa, de puxar assunto. E você não tem que puxar.”

Vini: “Ele quer o que de mim? Que eu bote ele no colo pra ninar, é? A mãe dele tá aqui, ela faz isso! Oxi! Não tô entendendo. Porque isso desde o começo, véi, comigo? Que mania de perseguição é essa?”