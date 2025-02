“Alinhamento” dos planetas em fevereiro: quando e como observar

Em fevereiro, teremos a chance de observar todos os planetas do Sistema Solar alinhados no céu noturno.

Vênus, Marte, Júpiter e Saturno já estão brilhando durante a noite e, embora não sejam visíveis a olho nu, Urano e Netuno também estão no céu. Na última semana do mês, Mercúrio também se juntará a eles para completar o espetáculo celeste.

O que chamamos de “alinhamento” é, na verdade, um tipo de conjunção celeste – uma ilusão de ótica que ocorre quando dois ou mais corpos celestes aparecem próximos no céu, mesmo que sigam separados por milhares de quilômetros no espaço. Ou seja, os planetas não ficarão enfileirados em linha reta enquanto orbitam o Sol, eles apenas aparecerão brilhando no céu todos ao mesmos tempo.

Como observar ao alinhamento dos planetas?

O melhor momento para avistar a todos os planetas no céu é logo após o pôr do Sol.

Vênus é o ponto mais brilhante próximo ao horizonte na direção oeste. Saturno também aparece próximo a ele, nesta direção, mas com menos brilho.

Júpiter está bem alto no céu, próximo à constelação de Touro. Já Marte estará na direção leste, com sua coloração avermelhada.

A partir de 21 de fevereiro, Mercúrio aparecerá rente à linha do horizonte oeste logo após o Sol se pôr. No entanto, observar este planeta é sempre desafiador, já que ele se encontra muito próximo do Sol e logo se põe também.

E embora não sejam visíveis a olho nu, Urano e Netuno também estão lá. O primeiro pode ser observado com o uso de um bom binóculo, e está localizado entre Vênus e Saturno. O segundo requer um telescópio para ser visto, e está localizado próximo a Júpiter.

A última semana do mês é o melhor momento para tentar avistar todos eles, mas é preciso estar em um local de boa visibilidade, com o horizonte desimpedido na direção oeste.