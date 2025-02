All New Triton 4×4 2026 é lançada no Acre com evento especial na Agro Norte

A All New Triton 4×4 2026 foi oficialmente lançada no mercado acreano na noite desta sexta-feira (21), em um evento exclusivo na Agro Norte, localizada na Via Chico Mendes, em Rio Branco. A celebração reuniu clientes, entusiastas da Mitsubishi e convidados especiais, proporcionando a oportunidade de conhecer de perto a mais nova geração da caminhonete, que revoluciona em desempenho, tecnologia e conforto.

O coquetel especial marcou a apresentação do modelo, que chega ao estado com novidades significativas em design, motorização e segurança. A administradora da Agro Norte, Patrícia Farhat Lucena, destacou a importância do momento e a relação sólida construída ao longo dos anos entre a concessionária e seus clientes.

Com 46 anos de produção mundial, e agora na sua sexta geração, o modelo surpreendeu o público com otimizações em todos os aspectos. Disponível em seis versões, a nova Triton conta com um motor 2.4L Bi-Turbo Diesel, capaz de entregar 205 cavalos de potência e 47,9 kgf.m de torque, garantindo força sem abrir mão da economia de combustível.

Com esse lançamento, a Agro Norte reafirma seu compromisso com a inovação, trazendo ao público acreano um veículo que alia potência, segurança e tecnologia de ponta.

Confira o vídeo e cliques de Carlos André: