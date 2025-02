Alunas da Rede Pública Estadual de Rondônia conquistam várias vagas em universidades com notas do Enem

Duas estudantes da Escola Lydia Johnson de Macedo, em Porto Velho, conquistaram vagas em universidades públicas e privadas por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Roseana Leite de Oliveira, 18 anos, foi aprovada nos cursos de enfermagem pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), psicologia pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) e engenharia química pelo Instituto Federal de Rondônia (Ifro). Julia Santos da Silva, também de 18 anos, garantiu vagas em ciência da computação na Universidade Federal de Rondônia (Unir) e em uma instituição de ensino superior (IES) privada pelo Prouni, além de cinema e audiovisual na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) via Sisu, e engenharia de software em uma Instituição de Ensino Superior (IES) pelo Programa Faculdade da Prefeitura de Porto Velho.

As estudantes destacam o impacto da assistência oferecida pela escola na preparação para o Enem. Roseana afirmou que o ensino integral contribuiu significativamente para o seu desempenho, permitindo um aprofundamento em suas dificuldades. “Foi gratificante ver todo o resultado dos meus estudos e do trabalho dos professores. Passei o ano todo me preparando e o suporte da escola foi essencial. As plataformas e simulados me ajudaram a identificar meus erros e melhorar meu desempenho”, comentou.

A estudante, Julia compartilha do mesmo sentimento e ressaltou que o apoio escolar foi determinante para seu sucesso. “No último ano do ensino médio percebi a importância do Enem e comecei a me preparar. A escola nos dá todo o auxílio necessário, desde o aprendizado em sala até o apoio emocional. As plataformas como o Revisa Enem me ajudaram a aprimorar minha redação e fortalecer os conteúdos. Esse suporte foi essencial para meu desempenho”, destaca.

A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Lúcia Pacini, evidenciou o papel das ferramentas pedagógicas adotadas pela pasta na preparação dos alunos. “O investimento em plataformas educacionais, simulados e metodologias inovadoras tem sido um diferencial na formação dos estudantes. Estamos comprometidos em oferecer cada vez mais suporte para que mais jovens alcancem seus sonhos acadêmicos e profissionais”, enfatizou.

Para a diretora da Escola Lydia Johnson de Macedo, Débora Macedo, os resultados refletem o esforço coletivo da comunidade escolar. “Essas aprovações são frutos de um trabalho conjunto entre alunos, professores e equipe pedagógica. É gratificante ver o impacto da dedicação dos profissionais na trajetória dos estudantes. Continuaremos incentivando a excelência acadêmica e o desenvolvimento pessoal dos nossos alunos”, pontuou.