Álvaro Miguéis pode montar Independência com dois volantes

O técnico Álvaro Miguéis comanda um treino tático nesta quinta-feira (13), a partir das 15h30, no Marinho Monte, e vai começar a definir o Independência para a partida contra a Adesg. O jogo vai ser disputado no sábado (15), às 17h, no Florestão.

O comandante pode montar o meio-campo com os volantes Leandro e Joel. “Essa é uma possibilidade. Fizemos um primeiro trabalho, mas a definição deve ocorrer somente na sexta”, explicou Álvaro Miguéis.

O meia Ancelmo, recuperado de um incômodo muscular, participou de parte do treinamento desta quarta, 12, e pode ser relacionado para o confronto do Estadual.

O elenco do Independência não deve ter folga após a partida contra a Adesg. Os atletas devem se reapresentar no domingo, 16, para um trabalho de recuperação porque na quarta, 19, às 19 horas, o Tricolor enfrenta o Manaus, do Amazonas, pela Copa do Brasil.