Alysson anuncia convocação de mais 240 aprovados em concursos da Educação; CONFIRA

O secretário municipal de Educação e vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, anunciou na manhã desta terça-feira (18), durante ida à Câmara dos Vereadores, a convocação de 241 profissionais que atuarão na rede de ensino da capital acreana.

Segundo o chefe da pasta, serão chamados 172 aprovados no concurso de 2019, e outros 69 do concurso público de 2024, realizado já na gestão do prefeito Tião Bocalom. Na ocasião, contratos provisórios serão substituídos por efetivos, ressaltou.

“Essa convocação abrange os concursos de 2019 e 2024 devido ao encerramento dos contratos provisórios. É um compromisso da gestão do prefeito Bocalom, que, com sensibilidade, prorrogou o concurso de 2019 na administração anterior e, ao mesmo tempo, realizou um novo concurso em 2024. Agora, estamos substituindo gradualmente os contratos provisórios por efetivos para iniciar o ano letivo com um quadro profissional completo”, explicou.

Com a substituição, os contratos provisórios que estiverem no prazo de encerramento não serão mais renovados, esclareceu o secretário. Confira os cargos e números de convocações:

Edital 01/2019 – Limite PCCR

Cidador Pessoal – Zona Urbana: 35

Professor da Educação Infantil (Pré-escola): 30

Professor do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) – Zona Urbana: 35

Professor do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) – Zona Rural: 5

Professor da Educação Especial – Mediador (Zona Urbana): 6

Total: 172 convocados

Edital 01/2024 – Necessidades para 2025

Assistente Escolar – Zona Urbana: 11

Assistente Escolar – Zona Rural: 5

Assistente de Creche: 15

Merendeira – Zona Rural: 2

Merendeira – Zona Urbana: 10

Professor da Educação Infantil – Creche: 3

Professor de Educação Física – Zona Urbana: 0

Professor da Educação Especial – AEE (Zona Urbana): 10

Professor da Educação Especial – Bilíngue (Zona Rural): 0

Professor da Educação Especial – Bilíngue (Zona Urbana): 2

Professor da Educação Especial – Libras: 11

Total: 69 convocados