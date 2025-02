Amado Batista comemora 23 anos da namorada; veja vídeo

A miss Calita Franciele Miranda de Souza, namorada de Amado Batista, 73, completou 23 anos, nesta terça-feira (4), e usou as redes sociais para mostrar momentos do dia especial ao lado do amado.

“Sobre um dia especial, TBT”, escreveu Calita em legenda da publicação no Instagram.

“Lindos, que Deus abençoe sempre”, comentou uma internauta. “Ai, gente, uma menina com um idoso, não dá!”, disse outra. “Não tenho palavras para a diferença de idade”, falou mais uma.

O casal, que possui uma diferença de mais de 50 anos de idade, assumiu o relacionamento publicamente no fim do ano passado. Calita é bióloga e Miss Mato Grosso 2024.