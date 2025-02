Ameaças e tensão marcam duelo entre Real Aquiri e Camisa 11 nas quartas da Copinha Sub-12

O duelo entre Real Aquiri e Camisa 11, válido pela fase de quartas de final da 10ª edição da Copinha Arasuper de Futsal Sub-12, gerou mais do que apenas a emoção do jogo. Após um empate de 2 a 2, uma série de acusações de atitudes desrespeitosas, tanto dentro como fora da quadra, colocou o confronto sob um olhar crítico.

Segundo relatos, o treinador do Real Aquiri, Bruno Melo, foi alvo de ameaças e agressões verbais nas redes sociais pelo responsável pela Escolinha Camisa 11, Fabio Monteiro. “Ele começou a fazer ameaças pro nosso treinador, começou a xingar a nossa torcida”, afirmou um representante do time.

Durante o jogo, foi alegado que o comportamento do técnico adversário foi hostil, chegando a fazer comentários ofensivos a uma torcedora, dizendo que “não fez nada porque ela não é homem” e que, se fosse um homem, ele teria agido de outra forma.

Além das agressões verbais, houve uma preocupação quanto à segurança dos jogadores. Um representante do Real Aquiri mencionou que há um clima de medo em relação ao próximo jogo. “A gente está com medo de jogar contra eles porque, se nossos meninos vencerem, como é que fica? Pode invadir a quadra e bater nos nossos meninos”, explicou.

Os pais dos atletas também demonstraram receio e, por isso, a exclusão da Escolinha Camisa 11 foi solicitada, com o pedido de que a situação fosse investigada pelo coordenador da competição, Auzemir Martins.

Porém, a resposta do time adversário não foi de passividade. “Não é que o time deles tenha sido injustiçado. Teve erro pra lá e teve erro pra cá. O árbitro errou pra eles, o árbitro errou pra gente”, afirmou um membro do time Real Aquiri, destacando que ambos os times sofreram com decisões erradas durante o jogo, mas que o foco estava sendo colocado apenas nos erros que ocorreram a favor deles.

O comentário ressaltou ainda a expulsão de um jogador do time adversário por uma falta considerada violenta, onde ele entrou de carrinho em um atleta do Real Aquiri.

Esse clima de desconfiança e rivalidade, somado a alegações de erro de arbitragem, criou um ambiente pesado para as equipes envolvidas, e agora muitos temem pela continuidade do torneio, especialmente para os jovens atletas que estão sendo expostos a tensões desnecessárias dentro de uma competição esportiva.