“Amo Hitler”, diz Kanye West em declaração nazista e racista

O nome de Kanye West está no top assuntos do momento após o rapper disparar uma série de postagens nas redes sociais, onde se declarou racista, nazista, intolerante religioso e gordofóbico.

No X, antigo Twitter, Kanye West voltou a ofender o povo judeu e ainda escreveu frases como: “eu sou nazista”, “eu amo Hitler, e daí, vadias?”, e “escravidão é uma escolha”.

O que escreveu Kanye West

“Eu nunca vou me desculpar pelos meus comentários sobre os judeus. Posso dizer o que eu quiser para sempre. Onde estão as porrs das desculpas por congelar as minhas contas? Chupem meu p4u, é esse o meu pedido de desculpas”, disse ele, se referindo ao fato de ter sido banido por seus comentários antissemitas em 2022.

Ele continuou: “Saiam daqui, judeus, não me encham mais o saco, esse é um país livre e essa é a minha opinião livre. Vocês abortam crianças negras para usar suas células-tronco. Aborto é assassinato e é impulsionado nas comunidades negra e latina. Alguns dos meus melhores amigos são judeus e eu não confio em nenhum deles”.

Gordofobia

As postagens de Kanye West também foram gordofóbicas. “Eles colocam vadias gordas na passarela, ninguém quer ver essa merda. Não é saudável”, escreveu.

E completou: “Promove a obesidade, e o mais sensacional é que se as vadias gordas perderem peso, então elas perdem a sua aceitação por Adele, porque ela realmente tem outro talento além de ser usada como um peão para agendas políticas”, disparou.

Polêmica

Kanye West ainda finalizou com uma polêmica.

“Eu não dou a mínima para quantas pessoas você matou, ou se você foi para a cadeia. Ir para a cadeia é uma meta muito alcançável, esses caras venderam todas as drogas e ainda conseguiram fazer rap para viver”.

Reações na web

Poucas horas depois das publicações, o nome de Kanye West se tornou um dos assuntos mais falados no X. Internautas detonaram o rapper e ainda se manifestaram sobre quem ainda é fã do artista.

“Gente me desculpa, mas pra mim quem ainda é fã de Kanye Eest em pleno 2025 tem algum problema sério de caráter”, disse uma usuária do X. “Incrível que o Kanye West conseguiu sair de rapper mais genial da história, pra um cara patético, desesperado por atenção, preconceituoso e hipócrita, indo contra tudo aquilo que ele mesmo pregou”, detonou outra.