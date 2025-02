Amputação de pênis: mais de 5,8 mil foram ‘mutilados’ pelo câncer no Brasil em 10 anos; saiba como se prevenir

Considerado um tipo de tumor raro, o câncer de pênis pode ser evitado com algumas atitudes simples: higiene adequada na região íntima, vacinação contra o HPV e cirurgia de postectomia (remoção do prepúcio). No entanto, dados obtidos pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) apontam que muitos homens desconhecem a importância de fazer a higiene íntima de forma correta.