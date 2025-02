Ana Hickmann revela ‘decisão divina’ para anunciar gravidez com Edu Guedes

Ana Hickmann abriu o coração sobre o atual momento da relação com Edu Guedes. A apresentadora, que está noiva do chef de cozinha, contou sobre a possibilidade de aumentar a família e se tornar mamãe pela segunda vez.

“Sempre quis”

Em vídeo publicado no seu canal do YouTube, a comandante do programa Hoje em Dia, da Record, falou em torno do assunto. “Não é novidade. Eu sempre quis família grande. Minha mesa na antiga casa era gigantesca porque queria a casa cheia. Nós dois somos muito abençoados pelos filhos que temos”, iniciou ela, que já é mãe de Alezinho, de 10 anos, do casamento anterior com Alexandre Correa.

“A vontade, tanto eu quanto ele temos, sim. Ele já falou isso explicitamente mais vezes do que eu. Eu, agora, acho que consigo verbalizar isso melhor”, disse Ana Hickmann. A apresentadora, por sua vez, destacou que considera o desejo da maternidade uma “decisão divina”. “Venci barreiras que tinha em falar a respeito. A verdade é que existem coisas que a gente pode até desejar, mas é uma decisão divina”, explicou.

Noivos, Hickmann admitiu que ela e Edu Guedes ainda não têm data para se casar, mas a cerimônia acontecerá na fazenda do chef. “Decidimos o local do casamento, decidimos que tinha que ficar pronto [está em obras] para o casamento acontecer. Não podia ser nada improvisado. É o dia mais importante da nossa vida! Já que vou casar agora de véu e grinalda, quero ter tudo que sempre sonhei, que mereço, e que ele merece”, pontuou ela.