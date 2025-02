Ana Hickmann se manifesta após autoria de assinaturas vir à tona

Nesta quarta-feira (19/2), Ana Hickmann se manifestou sobre o resultado da perícia feita em documentos de negociação com o Banco Daycoval. A autoria das assinaturas veio à tona pela Justiça, depois de a apresentadora acusar o ex-marido, Alexandre Correa, de ter forjado sua identificação.

Por meio da assessoria, Hickmann informou à coluna Fábia Oliveira, com exclusividade, que “o laudo pericial mencionado na matéria ainda não foi homologado pelo juiz e pode ser revisto pelos tribunais, pois possui vários vícios em sua conclusão. O material será contestado”.

Como se sabe, Ana Hickmann questionou legalmente cobrança de mais de R$ 730 mil feita pelo Banco Daycoval. No caso, a apresentadora alega que as assinaturas feitas com seu nome são falsas e que ela jamais teve ciência dos procedimentos feitos.

A perícia

Em outubro de 2024, a coluna Fábia Oliveira já tinha divulgado, em primeira mão, que um perito designado pela própria Justiça foi nomeado para analisar o caso.

Antes, a própria Ana Hickmann havia consultado o parecer de uma perita para analisar as assinaturas e provar que estas não haviam sido feitas por ela.

A profissional emitiu um laudo, juntado ao processo, mas o banco que executa a dívida afirmou que o documento não tinha qualquer valor de prova.

As afirmações feitas pela instituição se baseiam na ideia de que, pelo exame ter sido buscado por Ana, ele não seria, de fato, imparcial e objetivo.

Acusações contra Alexandre Correa

A acusação se insere em um contexto que envolve o empresário Alexandre Correa e um conjunto de dívidas que, segundo a apresentadora, foram geradas sem a sua ciência ou participação.

Após mais de 800 páginas de processo, o perito indicado pelo juízo afirmou que as assinaturas coincidem, sim, com as amostras apresentadas como sendo de Ana Hickmann.

Significa dizer que, para o viés técnico, as assinaturas que originaram o valor milionário são, sim, do próprio punho da apresentadora.

“As evidências suportam fortemente a hipótese de que os manuscritos questionados foram produzidos pela mesma pessoa que forneceu os padrões, a Sra. Ana Lucia Hickmann Correa”, diz o documento elaborado pelo perito.

Comparação das assinaturas

O material de mais de 100 páginas compara as assinaturas encontradas nos documentos oficiais que ligam a apresentadora ao Banco Daycoval e os paradigmas obtidos no processo.

O laudo, embora recente e não vinculativo, pode ser decisivo para definir o destino de uma das inúmeras ações enfrentadas por Ana Hickmann desde o conturbado divórcio de Alexandre Correa.