Ana Hickmann se revolta com resultado de perícia favorável ao ex-marido: ‘Estou exausta’

A disputa judicial entre Ana Hickmann e o ex-marido, Alexandre Corrêa, ganhou um novo desdobramento. Uma perícia atestou como verdadeira a assinatura da apresentadora em um contrato de empréstimo no Banco Daycoval. Ana, no entanto, alega que a assinatura foi falsificada e se manifestou sobre o resultado em entrevista à Quem.

“Confesso que estou exausta, mas com fé na solução dos meus problemas. Estou há um ano e três meses em uma batalha sem data para terminar, com muitas inverdades sendo ditas. Eu acredito na justiça e sei que vamos conseguir comprovar tudo que venho contando ao longo desse tempo”, desabafou.

O banco cobra R$ 730 mil da artista. Um laudo anterior apresentado pela defesa de Ana havia constatado a falsificação da assinatura, mas o documento não foi aceito pela instituição financeira. Diante disso, o juiz solicitou uma nova perícia, conduzida por um profissional nomeado pelo tribunal.

Apesar do resultado desfavorável no caso do Daycoval, Ana destacou que já comprovou a falsificação de assinaturas em outros processos. “A falsificação de 10 assinaturas já foi comprovada no DEIC. O contrato com o Itaú já foi conclusivo quanto à falsificação. O Bradesco desistiu da cobrança por reconhecer que a assinatura que constava no contrato não era minha. O TJSP suspendeu o processo do Safra até o final das apurações”, explicou.

Determinada a comprovar sua versão, a apresentadora afirmou que seguirá contestando o resultado da perícia. “Fico muito feliz com todas as conquistas que tive, porque a justiça está sendo feita. Quanto à perícia do Daycoval, me preocupa muito. Uma assinatura falsa feita por alguém com a convicção de quem fazia isso há anos não pode ser reconhecida como original, está claro até para leigos. O juíz ainda não homologou e nós iremos contestar com uma nova perícia”, afirmou.

Entenda o caso

Ana Hickmann acusa o ex-marido de falsificar 48 assinaturas suas. Segundo a defesa da apresentadora, a ex-agente do casal, Cláudia Helena dos Santos, teria imitado a assinatura da artista em contratos com os bancos Safra, Itaú e Daycoval.

Alexandre Corrêa nega as acusações e afirma que não há como comprovar se as assinaturas foram ou não feitas por Ana. Claudia Helena também se defendeu, negando qualquer envolvimento: “Isso me indignou muito. Eu nunca assinei nada. Qual interesse eu teria de assinar um contrato em nome da Ana, para o dinheiro ir para empresa e conta da Ana? Que benefício eu tenho com isso? Nenhum!”, declarou em entrevista ao jornalista Ricardo Feltrin.

O caso segue em tramitação na Justiça.