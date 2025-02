Ana Maria Braga é hospitalizada às pressas após picada de escorpião

Ana Maria Braga, de 75 anos, passou por um grande susto na noite de sábado para domingo (1º/2): ela precisou ser hospitalizada às pressas após ser picada por um escorpião em sua fazenda, localizada em Botucatu, no interior de São Paulo.

Depois de pisar no com o aracnídeo enquanto fazia uma caminhada, Ana Maria foi levada às pressas ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu. Ela ficou internada no hospital, onde recebeu os cuidados necessários para esse tipo de acidente.

Apesar do incidente demandar cuidados imediatos, a assessoria de imprensa da apresentadora divulgou uma nota, neste domingo (2/2), afirmando que a global já passa bem e está em casa. “Na noite de ontem, Ana Maria Braga sofreu um incidente ao pisar em um escorpião. Imediatamente, procurou atendimento médico e recebeu os cuidados necessários. Está bem e em casa”, afirmaram, em comunicado.