Ana Maria Braga relata “pior dor da vida” após picada de escorpião

Conforme prometido, Ana Maria Braga compartilhou detalhes sobre o incidente do fim de semana durante o Mais Você dessa segunda-feira (3/2). A apresentadora revelou que foi hospitalizada após ser picada por um escorpião e descreveu o episódio como uma das piores dores de sua vida.

A veterana da Globo explicou que estava dentro de casa, um ambiente sempre bem cuidado e limpo. “Eu estava na minha fazenda, mas não estava andando descalça pelo mato afora. Eu estava dentro de casa, à noite, assistindo a uma série. Levantei para ir ao banheiro. Tudo arrumadinho, limpinho e enceradinho, e o encontrei no meio do meu caminho. Eu estava descalça, é claro, mas estava dentro de casa”, começou.

“Que susto! Que susto! Se você soubesse o quanto dói… Graças ao bom Deus, eu nunca tinha sido picada por um escorpião, mas é uma dor das mais dolorosas. Eu não sou uma pessoa fresca, mas essa dor, na hora… Vocês não fazem ideia!”, relatou.

Apesar do susto, a apresentadora tranquilizou os fãs. “Hoje eu estou bem. A dor dura mais ou menos 24 horas, ela não passa de repente. Eu tomei injeção no pé, ou seja, se a dor já estava doendo, com a injeção no pé então… Ficou uma coisa maravilhosa!”, brincou. “Mas dura, ainda, um bom tempo. Só passou mesmo ontem à noite, depois de 24 horas”, revelou.