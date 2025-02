Análise: Botafogo e Textor perdem tempo precioso com Carlos Leiria

No dia a dia, o prestígio de Leiria não é dos maiores. Muitas das decisões do treinador não são bem vistas internamente e há desânimo por causa das atuações recentes. Em Cariacica, por exemplo, boa parte das instruções vindas do banco de reservas foram de Marlon Freitas, Barboza e Gregore, jogadores que não entraram na partida.