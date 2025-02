Análise: fora da zona de conforto, Flamengo peca por falta de ousadia e faz seu pior jogo em 2025

O Flamengo de Filipe Luís fez seu pior jogo deste início de temporada no empate por 0 a 0 contra o Fluminense, sábado, no Maracanã. O placar corresponde ao que foi o jogo: um vazio de ideias e poucas ameaças aos goleiros. Fábio fez uma única defesa nos 90 minutos.

Alguns fatores ajudam a explicar o desempenho: as ausências de De la Cruz e Arrascaeta, poupados, e a marcação do Fluminense, que tirou o Flamengo da sua zona de conforto. As altas temperaturas no Rio de Janeiro, que registrou mais de 30º na tarde de sábado, também devem ser consideradas.

Mesmo com o calor intenso foi um jogo de muita correria e entrega física. Desta forma os times tentaram compensar o baixo nível técnico do Fla-Flu. O Flamengo, que encantou nos jogos recentes pela posse no campo ofensivo, não conseguiu impor a pressão de costume. O Fluminense adiantou a marcação, chegou a ter mais de 60% de posse de bola nos primeiros minutos e deixou o time de Filipe Luís desconfortável.

– Fla-Flu nunca é fácil. O adversário tem suas armas. O Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor, então é mais fácil destruir do que construir. Fizeram uma grande marcação nos nossos meio-campistas. Acredito que as melhores chances foram nossas, não lembro de nenhuma chance deles – avaliou o técnico após o jogo.

Depois dos 10 minutos o Flamengo começou a ganhar campo e ensaiou a pressão alta que ajudou o time a vencer as últimas rodadas do Carioca, mas batia na defesa do Fluminense e voltava. Pulgar e Evertton Araújo não conseguiram encaixar a transição ofensiva, e as equipes passaram a dividir a bola e jogar no erro um do outro em busca de espaços. Sem sucesso.

A primeira boa chance do Flamengo só aconteceu aos 34 minutos, com Pulgar cruzando para Bruno Henrique cabecear para fora. A bola saiu bem perto da trave esquerda de Fábio.

Foi um jogo truncado, com muitos embates físicos e temperatura alta também entre os jogadores. Se não conseguiu construir, o Flamengo pelo menos não deu espaço para o Fluminense avançar, e o time de Mano Menezes teve mais dificuldades na construção. Terminou o primeiro tempo com apenas uma finalização, fora do alvo.

Arrascaeta e De la Cruz, que ficaram fora do clássico por causa de um planejamento físico do Flamengo, fizeram falta na construção pelo meio. Evertton Araújo não é um jogador de prender a bola e clarear o jogo. Teve dificuldade na distribuição. O meio-campo rubro-negro foi anulado.