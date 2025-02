Análise: Renúncias de altos funcionários testam limites do Departamento de Justiça sob pressão política de Trump

Em menos de um mês no poder, os indicados políticos do presidente Donald Trump embarcaram em um esforço violento e sem remorso para impor sua vontade ao Departamento de Justiça , buscando justificar suas ações como a simples reversão da “politização” da aplicação da lei federal sob seus antecessores da era Joe Biden.

A campanha feroz, executada por Emil Bove III — ex-advogado de defesa criminal de Trump que agora é o segundo maior funcionário do departamento —, está sendo realizada em público, em tempo real, por meio de uma série de movimentos que ressaltam a intenção do presidente de dobrar a equipe federal de carreira tradicionalmente apartidária para atender aos seus objetivos.

Essa estratégia rapidamente precipitou uma crise que é um teste inicial de quão resilientes as normas do sistema de justiça criminal se mostrarão diante das pressões exercidas por um presidente com mentalidade de vingança e seus indicados.

Na quinta-feira, a procuradora interina dos EUA em Manhattan, Danielle Sassoon, renunciou em vez de assinar o comando de Bove para rejeitar as acusações de corrupção contra o prefeito Eric Adams de Nova York. Sassoon não é membro da resistência liberal: ela trabalhou para o juiz conservador da Suprema Corte Antonin Scalia e foi nomeada para seu posto pela equipe de Trump.

Retirar as acusações, “por razões que nada têm a ver com a força do caso”, foi contra o “dever de processar crimes federais sem medo ou favor”, ela escreveu em uma carta a Bove explicando sua decisão.

Bove, rejeitado por Sassoon, tentou uma solução processual, pedindo que autoridades da sede do departamento em Washington assumissem o caso e, em seguida, pedissem que alguém de sua equipe assinasse a rejeição.

Em vez disso, cinco promotores da divisão criminal e da unidade de integridade pública também pediram demissão, deixando seus colegas discutindo furtivamente suas opções, expressando sua esperança de que não seriam chamados a tomar medidas que culminassem em sua renúncia ou demissão.

Até o final da quinta-feira, nenhum funcionário do departamento havia protocolado formalmente a moção de demissão no tribunal federal.

As consequências do confronto se estendem muito além do destino de Adams. Ele estabeleceu o que promete ser uma batalha prolongada e prejudicial sobre a integridade, independência e direção de um departamento que Trump vê como uma peça de artilharia de campo de batalha capturada que ele agora é capaz de usar contra seus agressores.

Bove está, na opinião de seus críticos, impondo o que equivale a um teste de lealdade política aos promotores — exigindo que eles cumpram suas solicitações, por mais inaceitáveis ​​e incompatíveis que sejam com as normas, ou saiam.

Não é por acaso, dizem eles, que Bove rapidamente atacou alguns de seus funcionários e divisões mais poderosos: supervisionou uma reformulação na divisão de Segurança Nacional, insistiu que a liderança interina do FBI entregasse uma lista de agentes que trabalharam nas investigações da revolta no Capitólio e, por fim, tendo como alvo o escritório do procurador dos EUA mais prestigiado do país, conhecido por proteger sua independência.

— É um sintoma de um problema maior. Como vamos lidar com isso por mais quatro anos, tendo que escolher entre fazer algo antiético ou ser demitido? — disse um funcionário atual do Departamento de Justiça, que falou sob condição de anonimato por medo de retaliação, questionando por que o Congresso parecia relutante em intervir. — Todo mundo tem que abandonar o navio ou ser jogado ao mar.

“Nenhum escritório de procurador dos EUA é soberano”, disse Bove em uma declaração enviada aos repórteres após a saída de Sassoon.

O chefe de Bove, a secretária de Justiça Pam Bondi, prometeu erradicar funcionários “politizados” no departamento, sem fornecer evidências de irregularidades ou má conduta profissional. Em seu primeiro dia no cargo, ela anunciou a criação de um “Grupo de Trabalho de Instrumentalização”, supostamente destinado a eliminar “abusos do processo de justiça criminal” por agentes da lei locais e federais, incluindo aqueles que investigaram Trump.

Funcionários atuais e antigos do Departamento de Justiça veem essas alegações como apenas uma desculpa para justificar a descarada politização do departamento sob o comando de Trump e sua equipe. Isso deixou muitos funcionários irritados e preocupados com o futuro do departamento.

O caso Adams trouxe essas preocupações à tona.

Um veterano promotor disse a um amigo na noite de quinta-feira que não estava atendendo chamadas telefônicas, na esperança de evitar uma exigência para tomar uma ação que o forçaria a se demitir.

Os eventos de quinta-feira têm ecos do passado mais sombrio do departamento. Durante a era Watergate, altos funcionários políticos renunciaram em vez de cumprir o que consideravam uma ordem ilegal para demitir o promotor que investigava o presidente Richard Nixon — um evento conhecido como o “Massacre de sábado à noite”.

A crise de quinta-feira foi diferente, segundo veteranos do Departamento de Justiça, porque a liderança política parecia decidida a assumir controle total sobre os promotores de carreira que muitos funcionários veem como a espinha dorsal da agência.

Há um medo crescente na sede do departamento de que seus líderes politicamente indicados estejam determinados a remover toda uma camada de altos funcionários de carreira altamente qualificados e experientes, e, ao fazê-lo, acabar com a tradicional independência na investigação e acusação de casos de corrupção. A administração já tomou várias medidas para reduzir os trabalhos anticorrupção.

Em resposta, disseram funcionários atuais e antigos do Departamento de Justiça, advogados de defesa em uma ampla variedade de casos estão redigindo apelos diretos a Bove para tentar anular acusações ou investigações pendentes.

Em sua carta de recusa a Bove, Sassoon sugeriu que, caso ele encontrasse um funcionário de carreira para aprovar sua solicitação, o juiz responsável pelo caso provavelmente faria perguntas difíceis aos funcionários do departamento.

Para uma agência gerida por advogados, as ações de Bove após a renúncia dela foram ainda mais preocupantes do que sua ordem para que ela abandonasse o caso. Bove não tentou dar a mesma instrução a outra pessoa no escritório em Nova York. Na verdade, ele colocou vários dos subordinados de Sassoon em licença remunerada enquanto aguardavam uma investigação sobre seu papel no episódio.

Em vez disso, ele tomou a medida incomum de redirecionar sua exigência a funcionários de carreira em Washington, e não teve melhor resultado.

Dois advogados seniores, que haviam sido designados para posições de liderança interinas pela administração Trump, renunciaram. Funcionários atuais e antigos destacaram que o que Bove pediu a eles poderia violar regras da ordem dos advogados e seu juramento — abandonar um caso criminal sem ter analisado os fatos ou a lei.

Depois, três outros funcionários da unidade de integridade pública do departamento também se recusaram a seguir a diretiva e se demitiram.

Dias antes, Bondi emitiu um memorando insistindo que os advogados do Departamento de Justiça não poderiam deixar de assinar documentos legais com os quais discordassem. Dada essa instrução explícita, as exigências de Bove para que alguém no departamento assinasse o documento traziam uma ameaça implícita, segundo esses funcionários — “faça isso ou saia”.

Bove, em um memorando para Sassoon nesta semana, disse que sua ordem de arquivamento não se baseava em dúvidas sobre as provas coletadas pelos promotores, mas porque as acusações apresentadas contra o prefeito no ano passado ocorreram muito perto das eleições municipais de 2025 e criaram a aparência de que a acusação tinha a intenção de influenciar o resultado.

Ele também afirmou que a acusação, que resultou na retirada da habilitação de segurança de Adams, dificultava a cooperação do prefeito com a administração na aplicação das leis de imigração. A alegação representava uma inserção altamente incomum de uma questão política em um caso criminal.