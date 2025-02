Ancelmo sente lesão muscular e deve desfalcar o Independência

O meia Ancelmo sentiu uma lesão muscular na perna direita no treino desta sexta, 7, no Marinho Monte, e deve desfalcar o Independência contra o São Francisco. A partida pela 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual será disputada no domingo, 9, às 15 horas, na Arena da Floresta.

“A perna pesou e deixei o treinamento. Vou esperar a avaliação do departamento médico, mas é melhor não forçar e evitar uma lesão mais grave”, comentou Ancelmo.

Não definiu

O técnico Álvaro Miguéis comandou um treinamento tático e não definiu os titulares para o confronto de domingo. O atacante Eduardo não participou do treinamento e é dúvida.

Fecha preparação

O elenco do Independência faz um trabalho de bolas paradas neste sábado, 8, sob o comando do auxiliar Ivan Mazzuia e a confirmação dos titulares deve ocorrer somente na Arena da Floresta, no domingo