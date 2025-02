Antônio Moraes nega boatos de que irá ceder cargo para João Marcos Luz retornar à Câmara Municipal

Com a dificuldade do prefeito Tião Bocalom em indicar seu novo Líder dentro da Câmara Municipal, tendo alguns convites já recusados, os bastidores estão fervendo sobre quem será o novo ocupante do cargo na Casa.

Especulações indicam que o vereador Antônio Moraes poderia deixar o Legislativo para assumir uma secretaria. O motivo seria para que seu suplente, o ex-vereador João Marcos Luz, volte ao parlamento, e faça o papel, novamente, de líder do prefeito na Câmara Municipal. Ambos são do PL, partido de Bocalom.

Em entrevista ao ContilNet, Antônio Moraes disse que ainda não houve nenhuma tratativa, mas que não aceita sair da Câmara.

“Fui eleito vereador e vou cumprir os quatro ou dois anos, Deus é quem sabe”, disse.

Na saída do evento, o prefeito Bocalom, ao ser questionado sobre o convite, disse que não iria se manifestar sobre o assunto.