Ao lado do advogado, influenciador que foi preso durante protesto se pronuncia; ASSISTA

O influenciador digital Rafael Barbosa, conhecido como “Barbosa Faixa”, se pronunciou no instagram, ao lado de seu advogado, sobre os episódios de agressão sofridos durante um protesto pacífico contra alagamentos na Avenida Sobral, no bairro João Paulo, em Rio Branco.

Preso e agredido por um policial militar na sexta-feira (21), Rafael relatou em vídeo os detalhes do incidente, afirmando ter recebido um tapa no rosto durante a manifestação, um ato que classificou como “violento e injustificado”. Ele afirmou que vai buscar reparação na justiça, pedindo apuração rigorosa e medidas contra o agente envolvido.

Em sua declaração, Rafael destacou que o protesto era pacífico, organizado por moradores dos bairros João Paulo e Boa Vista para denunciar os alagamentos que afetam a região, problema que voltou a atingir sua casa no último fim de semana, agravando ainda mais sua situação.

Apesar da crítica ao policial, o influenciador fez questão de defender a instituição Polícia Militar do Acre, enfatizando que suas ações não são contra a corporação, mas sim contra o comportamento específico do agente que o agrediu. “A agressão desse policial fala mais sobre ele, do que sobre a polícia Militar”, declarou.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e na imprensa local, com a assessoria jurídica de Rafael divulgando uma nota pública no sábado (22) repudiando a ação policial.

Seu advogado reforçou que Rafael exerceu seu direito constitucional de manifestação pacífica e que as imagens do incidente, amplamente compartilhadas, mostram claramente o abuso de autoridade. Enquanto isso, a casa de Rafael foi novamente invadida pela água, evidenciando o descaso com os alagamentos na Baixada da Sobral, motivo inicial do protesto. A família agora busca soluções enquanto o influenciador segue firme em sua luta por justiça e melhores condições para a comunidade.