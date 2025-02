Ao pagar com Pix, clientes concorrem a dois anos de conta de energia elétrica grátis

Ao pagar a fatura de energia elétrica com pix, clientes da Energisa concorrem a dois anos de conta grátis, sem nenhum custo. A promoção “Dois anos de conta grátis” da Energisa está em vigor e os clientes têm até o dia 28/02/2025 para se cadastrar. No Acre, 22 clientes já foram beneficiados pela promoção.

Para participar, basta pagar a fatura de energia da Energisa utilizando Pix ou débito automático. Depois, é preciso acessar o site Promoção Pague com QR Code e Concorra a Prêmios e preencher os dados pessoais. Quem já participou da campanha anteriormente, precisa apenas conferir as informações pessoais e atualizá-las, se necessário, ler e aceitar o novo regulamento da ação.

Coordenador de atendimento da Energisa Acre, Marcos Ribeiro explica que, ao optar pelo pagamento por Pix, o cliente deve se atentar a alguns detalhes. “É importante que o cliente sempre utilize os canais oficiais da Energisa. Para pagar por pix, temos algumas opções disponíveis. A primeira delas é utilizar o QR Code disponível nas faturas impressas. Também é possível selecionar essa opção de pagamento diretamente no aplicativo Energisa ON ou em qualquer outro canal de atendimento oficial da Energisa. É importante, ainda, que o cliente confira os dados do destinatário do pagamento antes de efetuar a transação”, afirma.

Como fazer o Pix

Acesse o aplicativo do seu banco ou carteira digital e escolha a opção Pix. Aponte a câmera do celular para o QR Code impresso na conta, confira os dados e pronto; ou

Utilize a opção “Pix Copia e Cola” no aplicativo do banco ou no internet banking. O pagamento por Pix é mais uma facilidade oferecida pela Energisa.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (68) 99233-0341

Call Center: 0800 641 7196