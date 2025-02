Aos 40, ‘marca’ Cristiano Ronaldo alcança valor recorde de 850 milhões de euros em 2025

Se dentro de campo Cristiano Ronaldo segue em busca da marca dos mil gols – chegou a 923 neste último final de semana, além de alcançar a 700a. vitória atuando por clubes na carreira, fora dos gramados ele segue fazendo história. Nesta quarta-feira, 5, ele completa 40 anos, na mais autêntica ‘flor da idade’.

De acordo com estudo do IPAM (Instituto Português de Administração e Marketing), divulgado nesta terça-feira, 4, a ‘marca’ CR7 alcançou o valor recorde de 850 milhões de euros em 2025.

De acordo com o estudo, os valores reúnem uma combinação de 28 variáveis distribuídas por seis dimensões: receitas, media, redes sociais, palmarés, influência social e impacto.

“A influência do CR7 transcende o futebol, estabelecendo-o como uma marca global de imenso valor. A combinação do desempenho em campo, da presença dominante nas redes sociais e dos lucrativos contratos publicitários solidificam sua posição como um dos atletas mais valiosos e influentes do mundo. Ele é um case perfeito de como atletas de alto nível podem se tornar verdadeiros empreendimentos, gerando receitas milionárias muito além de seus salários como jogadores”, analisa Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, agência oficial de experiências esportivas da Conmebol e do Botafogo

“Cristiano Ronaldo é o maior fenômeno de marketing da história do futebol mundial. Talento, muito treino e repetição, disciplina fora da curva aliada a um posicionamento estratégico de imagem único”, aponta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

“Cristiano Ronaldo é um ícone do esporte, aliás, podemos dizer que ele é uma referência do entretenimento mundial. Seus números de audiência são gigantes, isso se deve a uma combinação de fatores, e um delas é o fato de ser altamente profissional em tudo que faz, que obviamente se traduz em números de recordes em todos sentidos”, diz Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

A nota do Instituto Português de Administração e Marketing relata que, em termos de receitas, Cristiano Ronaldo arrecada atualmente 200 milhões de euros anuais no Al Nassr, além de mais de 150 milhões de euros em contratos publicitários com marcas globais como Nike, Tag Heuer e Louis Vuitton. Nas redes sociais, o portugês tornou-se a pessoa pública mais seguida no mundo, com mais de 1 bilhão de seguidores em suas plataformas.

“Cristiano Ronaldo segue em campo e relevante no seu contexto, mas com um legado consolidado pelas transformações que se deram em outros na última década. Ele mudou a forma como jovens em todo mundo se preparam para se transformarem em atletas profissionais, e isso faz com que ele já não seja visto como uma entre várias marcas pessoais de atletas, mas como a marca, a referência única entre os futebolistas. Cristiano é, fora do campo, o que Pelé foi dentro dele. Aquele que encerra qualquer discussão sobre comparações”, reforça Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

“A influência de Cristiano Ronaldo construída através de recordes impressionantes ultrapassa as quatro linhas, cruza o mundo dos negócios e alcança os diversos cantos do mundo. O valor descrito é reflexo de uma marca global que inspira, molda comportamentos mundo afora, tem alcance e frequência”, explica Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Outro dado significativo trazido pelo estudo é que CR7 gera 22,3 milhões de notícias em média em todo o mundo por ano, além de outras 187 milhões de pesquisas no Google anualmente. Também é mencionado em 4 mil livros na Amazon, e está presente em 63 mil artigos científicos.

“A longevidade da carreira de Ronaldo e sua constante reinvenção, tanto no campo quanto fora dele, servem como um modelo para o nosso mercado. Ele sempre foi muito comprometido com a sua principal ferramenta de trabalho, que é o corpo. Ao manter uma boa performance como atleta, Cristiano criou uma base forte que sustentasse sua estratégia de marca pessoal, que abrange parcerias com marcas de luxo, investimento em vários setores e uma impressionante presença no digital. É um atleta que demonstra a importância de se adotar uma abordagem 360 no desenvolvimento de uma marca esportiva de sucesso”, pontua Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores de Cruzeiro, Vasco, Coritiba e Vitória.

“Cristiano Ronaldo não apenas continua a ser uma lenda no campo, mas se estabelece como um verdadeiro império fora dele. Sua habilidade de transformar sucesso esportivo em um fenômeno global é um exemplo claro de como atletas, hoje em dia, conseguem construir e monetizar suas marcas pessoais de maneira estratégica e exponencial. A combinação de receitas substanciais, presença massiva nas redes sociais e impacto constante na mídia reforça o poder do CR7, tornando-o não só uma referência no esporte, mas também um ativo de marketing global com influência que ultrapassa fronteiras e gera números impressionantes a cada ano”, acrescenta Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

