Aos prantos, jogadora da Seleção de vôlei expõe traição do namorado

Nathalia Araújo, a Natinha, jogadora da Seleção Feminina de vôlei, revelou nesse domingo (9/2) que foi traída pelo namorado. Em uma live, aos prantos, ela contou que descobriu que seu namorado a estava traindo no Rio de Janeiro. Ela viajou para fazer uma surpresa para ele e se deparou com a situação.

“Um dos momentos mais difíceis da minha vida, profissionalmente, e achando que ele tava do meu lado, achando que ele tava do meu lado, mas ele não tava, não. Ele tava aqui no Rio de Janeiro com essa vagab*nda me traído. Isso que ele tava fazendo”, disse ela em um trecho da transmissão ao vivo.