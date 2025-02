Apoiado por deputados do Acre, Hugo Motta é eleito presidente da Câmara, em Brasília

Em uma sessão marcada por discussões acaloradas e articulações políticas, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) foi eleito nesta quinta-feira (1º de fevereiro) presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2025-2026, com 444 votos. A eleição aconteceu de forma formal, com a presença de deputados de diversas legendas que participaram da escolha do novo líder da Casa Legislativa.

O paraibano assume no lugar de Arthur Lira (PP-AL), que presidiu a Câmara nos últimos quatro anos e apoiou seu sucessor.

Motta tinha o apoio declarado de dois deputados do Acre: Socorro Neri (PP) e Eduardo Velloso (UB). Os demais não se manifestaram.

Hugo Motta, que já atuou como vice-presidente da Câmara, obteve a maioria dos votos, superando seus concorrentes na disputa. Com sua eleição, ele assume o comando da Câmara em um momento político importante, com desafios tanto no âmbito interno quanto nas relações com o Executivo e o Senado.

A eleição foi marcada por um processo democrático, no qual os deputados escolheram seu líder para o período que se estende até 2026. A vitória de Motta representa a consolidação de uma articulação política que envolveu diversas bancadas e partidos. O parlamentar paraibano se destacou por sua experiência e pela capacidade de negociar dentro do parlamento, o que lhe rendeu a confiança da maioria dos seus colegas.

Motta, em seu discurso de posse, enfatizou a importância de uma Câmara independente, mas também aberta ao diálogo com os outros poderes. Ele destacou que seu foco será a aprovação de reformas essenciais para o país, com o compromisso de trabalhar em prol do povo brasileiro.

Com a eleição de Hugo Motta, a Câmara dos Deputados se prepara para enfrentar um período de intensa atividade legislativa, com pautas importantes como a reforma tributária, a reforma administrativa e o orçamento federal. O novo presidente prometeu manter um ambiente de trabalho colaborativo e de respeito às diferenças, a fim de buscar soluções para os desafios do país.

A eleição de Hugo Motta é vista como uma vitória para o Republicanos, que se consolida como uma força política significativa no Congresso Nacional. O novo presidente da Câmara terá a responsabilidade de conduzir o Legislativo em um momento crucial da história política do Brasil.

Com sua experiência e articulação política, Hugo Motta se prepara para um mandato desafiador, mas com a expectativa de que sua liderança possa contribuir para o avanço das pautas importantes para o país e o fortalecimento das instituições democráticas.