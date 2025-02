Após 114 anos, Acisa tem pela primeira vez uma mulher ocupando presidência; conheça

A nova presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, foi empossada nesta sexta-feira (14), em cerimônia no Afa Jardim, na capital acreana. O evento contou com a presença de empresários, associações e autoridades, entre eles, o governador Gladson Cameli.

Patrícia Dossa é a primeira mulher a ser nomeada presidente da Acisa em 114 anos. Empresária, militante do Cooperativismo, com uma atuação forte no Conselho de Jovens Empresários (Conjove) e no Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), Patrícia desempenha um importante papel na associação e com as pautas importantes para o fortalecimento do empreendedorismo no Acre.

Pauta, que, segundo ela, vai ficar ainda mais em evidência agora que está assumindo a presidência da associação. “Estou muito honrada em ser a primeira mulher a assumir esse posto, mas a intenção maior é continuar o belo trabalho que a Acisa já vem fazendo, com todo o mérito dos presidentes anteriores, que sempre fizeram bom trabalho para a entidade ser essa representatividade que é hoje”, destacou.

O protagonismo feminino é uma das pautas defendidas pelo governador Gladson Cameli durante sua gestão. O governador ressaltou que é uma representatividade importante para mostrar a equidade entre os poderes e disse que, mais do que isso, são mulheres com trajetórias irretocáveis que só têm a contribuir com o desenvolvimento do estado.

“Vejo essa ocupação de espaços com muito orgulho. Sem querer colocar disputa entre homens e mulheres, mas todas que estão sendo reconhecidas são altamente capacitadas e estão ocupando seus espaços. Não tenho dúvida do sucesso que a Patrícia vai ter no seu mandato e a gente vai vencer os desafios. Quem ganha é o estado”, avalia.

Durante a cerimônia de posse, foram lançados projetos inéditos, premiações e homenagens dedicadas àqueles que ajudam a construir um estado mais desenvolvido, apostando e investindo na região.