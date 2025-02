Após 6 anos, Carnaval de Tarauacá retorna com show de Wanderley Andrade; veja a programação

A Prefeitura de Tarauacá terá como atração no Carnaval, que não era realizado há seis anos, o cantor Wanderley Andrade. O contrato assinado pelo prefeito Rodrigo Damasceno, foi firmado no valor de R$ 30 mil.

O contrato de número 023/2025, e processo nº 756/2025, foi firmado por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com recursos voltados para realização de eventos.

A festa contará com quatro noites, iniciando no sábado (1) e terminando na terça (4). Além do show nacional do cantor Wanderley Andrade, o evento também terá a presença de artistas nacionais, como a Banda Sapecada, Trio Furacão, DJ Robson, Ferdiney Rios e Sandra Melo.

O Carnaval ocorre com realização da Prefeitura de Tarauacá, em parceria com o Governo do Estado.

O anúncio foi feito durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (25). Algumas regras para participação do público no evento foram anunciadas, são elas:

-Uso de geleiras permitido, desde que sejam levadas secas e abastecidas apenas no local do evento;

-Proibido o uso de garrafas e recipientes de vidro – apenas latas e garrafas plásticas serão permitidas;

-Horário da festa – todas as noites de Carnaval encerrarão às 3h da manhã.

Confira a programação: