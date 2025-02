Após ameaça de Trump, Lula quer opções de pagamento no Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 4ª feira (26.fev.2025) que a presidência brasileira do Brics tem compromisso com alternativas de pagamento para o bloco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (republicano), ameaçou mais de uma vez com taxas de 100% aos produtos do grupo caso deixem de usar o dólar para suas trocas comerciais.

O Brics reúne 10 integrantes plenos:

Brasil;

Rússia;

Índia;

China;

África do Sul;

Egito;

Etiópia;

Emirados Árabes Unidos;

Indonésia;

Irã.

“A atual escalada protecionista na área de comércio e investimentos reforça a importância de medidas que busquem superar os entraves à nossa integração econômica. Aumentar as opções de pagamento significa reduzir vulnerabilidades e custos. A presidência brasileira está comprometida com o desenvolvimento de plataformas de pagamento complementares, voluntárias, acessíveis, transparentes e seguras”, declarou.

“Eles [países do Brics] voltarão e dirão: ‘Nós imploramos para que você não faça isso’. O Brics está morto desde que mencionei [que taxaria em 100%]”, afirmou o republicano a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca em 13 de fevereiro.

Trump deu a declaração depois de assinar um decreto que estabelece um plano para aplicar tarifas recíprocas aos países que cobram taxas de importação sobre produtos norte-americanos.

As taxas não entrarão em vigor imediatamente. Os primeiros estudos sobre elas devem ser apresentados a Trump em 1º de abril. Howard Lutnick, indicado pelo republicano para secretário de Comércio, disse que as tarifas podem entrar em vigor a partir de 2 de abril.

No decreto, o presidente norte-americano cita o etanol do Brasil para exemplificar o que ele considera um desequilíbrio comercial injusto que prejudica os produtos dos Estados Unidos.