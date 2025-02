Após atraso, Governo anuncia nova data do pagamento do 2º lote do VDP para servidores

O Governo do Estado emitiu uma nota pública para dar explicações sobre o pagamento do 2º lote do Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento Profissional (VDP).

Veja a nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) informa os servidores da rede estadual de Educação que, devido à implementação do novo sistema de folha de pagamento para os servidores estaduais, o pagamento do 2º lote do Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento Profissional (VDP) será realizado em folha suplementar na próxima sexta-feira, 7 de março.

A implantação do e-Turmalina faz parte de um conjunto de ações voltadas para a modernização dos processos administrativos e de gestão de pessoas, garantindo maior segurança, agilidade e transparência na administração pública estadual.

Como toda mudança tecnológica, a migração para o novo sistema requer um período de adaptação, tanto para os servidores da administração pública responsáveis pelo gerenciamento da folha, quanto para os próprios servidores estaduais, que devem estar atentos às informações contidas em seus contracheques.

Pedimos desculpas pelo ocorrido. Reiteramos, no entanto, que o pagamento está garantido para este mês.

Agradecemos a compreensão de todos.

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura