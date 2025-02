Após audiência de custódia, acusado de balear dois na Guascor é transferido ao presídio

O funcionário público do Hospital João Câncio Fernandes, Marcos Vinícius Furtado Silva, de 29 anos, passou por audiência de custódia e foi encaminhado ao Presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, nesta sexta-feira (14). Ele é acusado de dupla tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A prisão de Marcos Vinícius ocorreu após pedido do Ministério Público, com base no inquérito policial que concluiu que ele foi o responsável por balear duas pessoas durante um tiroteio motivado por ciúmes. O crime ocorreu em janeiro deste ano, durante uma festa no pátio da Guascor, na BR-364.

VEJA MAIS: Servidor público apontado como atirador da Guascor é preso após pedido do MPAC; veja detalhes

Após 23 dias de investigação, a Polícia Civil reuniu provas suficientes para indiciar o acusado e encaminhar o caso à Justiça. Além dele, duas mulheres – sua esposa e outra mulher – foram indiciadas por falso testemunho, pois teriam tentado protegê-lo durante depoimentos na Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.

O que diz a defesa?

Representado pelo advogado Maycon Moreira, a defesa diz que Marcos é inocente e que uma condenação não deve ser feita apenas baseada no inquérito finalizado pela Polícia Civil.

“O inquérito deverá seguir o trâmite de praxe, e até o momento, as próprias supostas vítimas não identificaram com certeza o autor dos disparos. Uma delas, inclusive, mencionou ter sido atingida por bala perdida em seu depoimento”, disse trecho da nota.

A defesa declarou ainda que o servidor também teria sido agredido e que outras pessoas haviam tentado ‘tomar’ a posse da arma responsável pelo díspar.

CONFIRA: Defesa diz que acusado de ser ‘atirador da Guascor’ é inocente e foi agredido: “Também é vítima”

“É fundamental esclarecer que Marcos Vinicius sofreu agressões na ocasião, conforme exame de corpo de delito, demonstrando que também foi vítima do ocorrido. A arma em questão era legalmente registrada para posse, e há indícios de que terceiros tentaram tomá-la, gerando a confusão. O acusado possui residência fixa, emprego lícito, é pai de filho menor de 12 anos, sem qualquer histórico criminal”, continua a nota.