A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) divulgou uma nota oficial acerca das fortes chuvas que atingiram e inundaram diversos corredores do local na tarde de sexta-feira (21).

A nota enfatiza que os pacientes e servidores da Fundhacre não foram afetados negativamente pelo ocorrido e os atendimentos médicos também se mantiveram sem interrupção.

Além disso, foi revelado que uma equipe de engenharia já está realizando uma avaliação profunda acerca dos danos ocorridos ao local, assim como realizar, se necessário, os reparos.

Confira a nota na íntegra:

“O governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), vem a público informar que, devido à forte chuva que atingiu Rio Branco nesta sexta-feira, 21, parte do complexo hospitalar foi afetada. No entanto, é importante destacar que não houve nenhum dano físico aos pacientes ou servidores, bem como não houve comprometimento nos atendimentos médicos. A equipe de manutenção iniciou as ações de contenção imediatamente, bem como a equipe de serviços gerais.

A equipe de engenharia realizará uma avaliação detalhada para identificar eventuais danos e, se necessário, dará início aos reparos. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a continuidade dos serviços prestados à população.

Soron Angélica Steiner

Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre”