As pancadas de chuvas enfrentadas pela cidade de Rio Branco na manhã desta quinta-feira (20), acenderam um alerta na população acreana, com a flutuação do nível do rio Acre por volta dos 10 metros, cada vez mais aumentando a possibilidade da cidade voltar a sofrer com alagações.

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) publicou as projeções de enchentes na bacia do Amazonas, em especial a bacia do Rio Acre. As análises apontam para uma alta vulnerabilidade de eventos climáticos extremos, que podem se refletir em severas enchentes.

“As previsões de chuvas indicam a probabilidade de alguns eventos que podem causar a elevação dos níveis do Rio Acre. Se ocorrerem chuvas com intensidade em curtos períodos contínuos, essa elevação pode ser acentuada até superar as cotas de transbordamento, causando prejuízos à população”, destacou o engenheiro hidrólogo e pesquisador do SGB, Guilherme Jordão.

A medição do nível do Rio Acre, na capital do estado, realizada às 11h desta quinta-feira (20), aponta para 9,96m. É importante relembrar que a última grande enchente, ocorrida em 2024, deixou mais 100 mil pessoas, pouco mais de 10% da população total do Acre, afetadas.

Outro ponto a se levar em consideração é que o La Niña, fenômeno meteorológico que ocorre em 2025, pode potencializar o volume de precipitação de chuvas, podendo potencializar ainda mais o impacto da elevação no nível das águas.