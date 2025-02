Após denúncia anônima, GIRO prende acusado de homicídio no pronto-socorro de Rio Branco

Filipe de Lima Pereira, de 30 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (10) em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de homicídio. A prisão ocorreu na parte externa do pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo informações dos “Cavaleiros de Aço” da Polícia Militar do Acre, por meio do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), pertencente ao Batalhão de Operações Especiais (BOPE), a equipe realizava um patrulhamento de rotina na região quando recebeu uma denúncia anônima informando a presença de Filipe na parte externa do hospital.

Os agentes se dirigiram rapidamente ao local e localizaram o acusado, que não resistiu à abordagem e se identificou corretamente, informando seu nome, sobrenome e idade. Após a verificação do mandado de prisão, Filipe recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Ao ser detido, Filipe afirmou que estava no local acompanhando uma pessoa que recebia atendimento na unidade de saúde.