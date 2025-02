O secretário da Representação do Governo do Acre (Repac) em Brasília, Fábio Rueda, já está se movimentando para que as famílias atingidas pelas enchentes, que começam a acontecer no estado do Acre em 2025, tenham o auxílio necessário.

No sábado, 22, um grande volume de chuvas atingiu a capital do estado, se aproximando do 50% de volume projetado para todo o mês de fevereiro, deixando cerca de 1,2 mil famílias atingidas, distribuídas em 17 bairros.

Dentre as pessoas afetadas pelas águas, 21 delas precisaram ser encaminhadas para abrigos públicos, enquanto mais de 200 moradores foram remanejados para a casa de familiares que puderam disponibilizar um espaço para que se abrigassem.

“Vamos acionar a Defesa Civil Nacional, o Ministério das Cidades e outros órgãos federais em busca de ajuda e liberação de recursos emergenciais. Milhares de pessoas foram prejudicadas e precisamos agir rápido para que tenham um amparo digno neste momento difícil”, disse Rueda

“O nosso principal objetivo é entender quais são as necessidades mais urgentes das pessoas e também das equipes do governo e da prefeitura, para que possamos apresentar essas demandas ao governo federal o quanto antes”, completou.