O Governo do Estado do Acre republicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (4), o resultado definitivo da investigação criminal e social do concurso público efetivo do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

O resultado foi republicado após incorreção, segundo consta no documento. O certame oferta vagas para servidores da administração e Polícia Penal, conforme edital nº 001/2023 – SEAD/IAPEN, de 19 de junho de 2023.

Confira o resultado: