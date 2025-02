Após forte chuva na capital, Rio Acre volta a subir nesta segunda-feira; veja medição

O nível do Rio Acre alcançou a marca de 10,33 metros após longo período de chuva nesta segunda-feira (17), em Rio Branco. A última medição feita pela Defesa Civil foi realizada às 9h.

O nível do rio havia baixado, medida que ultrapassou os 11 metros foi no último sábado (15), onde chegou a marca de 11,12 metros. Atualmente, a cota de alerta para o Rio Acre está estabelecida em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordamento é de 14,00 metros.

Previsão do tempo

O tempo permanece instável, com chuvas frequentes ao longo do dia, podendo ser intensas. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 75% durante a tarde, e entre 90% e 100% no início da manhã. Os ventos sopram de norte, com variações de noroeste e nordeste, apresentando intensidade fraca a calma.