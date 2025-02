O inverno amazônico carrega consigo um período de chuvas intensas. O alto volume que tem caído sobre o estado do Acre tem impactado, em especial, o solo. Na noite da última segunda-feira (26), uma erosão atingiu um novo trecho da BR-364, na localidade chamada “boca do Ramal 5”, em Cruzeiro do Sul.

No último final de semana, a rodovia chegou a ser totalmente interditada após a estrada apartar entre Feijó e Tarauacá. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) prontamente iniciou os reparos no local para liberar a via.

Nesta nova erosão, uma parte da estrada precisou ser interditada, fazendo com que o tráfego de veículos nesta terça-feira (25) e nesta quarta (26) funcione apenas e um lado da via.

Ainda não há previsão de início das obras de reparo na região, para assim, liberar o trecho para circulação de veículos.