Após fugir do local, homem é preso por atropelar e matar casal de indígenas na BR-317

A Polícia Civil do Amazonas cumpriu o mandado de prisão de um homem, de 31 anos, responsável por atropelar e matar um casal de indígenas no último sábado (16), no bairro Platô do Piquiá, município de Boca do Acre, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Gustavo Kallil, da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a prisão foi efetuada em Rio Branco, no estado do Acre. No dia do acidente, o suspeito fugiu sem prestar socorro às vítimas, o que gerou grande comoção e revolta na comunidade onde elas residiam.

“A morte desse casal chocou a população. O casal estava em uma motocicleta, dirigindo-se à igreja, quando o veículo conduzido pelo autor colidiu frontalmente, levando-os a óbito. Assim que tomamos conhecimento do caso, iniciamos as investigações e, ao coletarmos depoimentos de testemunhas, recebemos a informação de que o suspeito estava sob efeito de álcool, na contramão de direção e em alta velocidade, além de ter fugido sem prestar socorro”, relatou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, a equipe obteve imagens de câmeras de segurança, que mostraram o suspeito dirigindo em alta velocidade e na contramão.