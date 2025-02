Após impasse, Hamas liberta mais 3 reféns israelenses em acordo de cessar-fogo em Gaza

O Hamas afirma esperar nos próximos dias que Israel permita a entrada em Gaza de casas móveis para palestinos cujas casas foram destruídas na guerra, além de máquinas pesadas para limpeza dos escombros e mais ajuda, como parte do acordo firmado neste trato.

Embora a crise imediata possa ter sido evitada, a trégua enfrenta um desafio muito maior, com a primeira fase do acordo prevista para concluir no início de março. Ainda não houve negociações substanciais sobre a segunda fase, na qual o Hamas liberaria todos os reféns restantes em troca do fim da guerra.